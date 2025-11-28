Что такое UNHX

Токеномика UnitedHealth xStock (UNHX) Откройте для себя ключевую информацию о UnitedHealth xStock (UNHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен UnitedHealth xStock (UNHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UnitedHealth xStock (UNHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 535,44K Общее предложение: $ 25,27K Оборотное предложение: $ 1,61K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,39M Исторический максимум: $ 388,84 Исторический минимум: $ 234,96 Текущая цена: $ 331,99

Информация о UnitedHealth xStock (UNHX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика UnitedHealth xStock (UNHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UnitedHealth xStock (UNHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNHX, изучите текущую цену UNHX!

Прогноз цены UNHX Хотите узнать, куда может двигаться UNHX? Наша страница прогноза цены UNHX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UNHX прямо сейчас!

