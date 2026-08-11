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Текущая цена United States Water Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация USWR составляет 522,887 USD. Отслеживайте обновления цен USWR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена United States Water Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация USWR составляет 522,887 USD. Отслеживайте обновления цен USWR в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена United States Water Reserve (USWR)

Не в листинге

Текущая цена 1 USWR в USD:

$0.00052456
$0.00052456$0.00052456
-0.19%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены United States Water Reserve (USWR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:34:38 (UTC+8)

Сегодняшняя цена United States Water Reserve

Текущая цена United States Water Reserve (USWR) сегодня составляет $ 0 с изменением 20.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USWR на USD составляет $ 0 за USWR.

На данный момент United States Water Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 522,887, при оборотном предложении 1000.00M USWR. В течение последних 24 часов, USWR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.03260264, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе USWR изменился на +1.19% за последний час и на -35.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.30K.

Рыночная информация United States Water Reserve (USWR)

$ 522.89K
$ 522.89K$ 522.89K

$ 13.30K
$ 13.30K$ 13.30K

$ 522.89K
$ 522.89K$ 522.89K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,072.2885323
999,997,072.2885323 999,997,072.2885323

Текущая рыночная капитализация United States Water Reserve составляет $ 522.89K, при 24-часовом объеме торгов $ 13.30K. Циркулируещее обращение USWR составляет 1000.00M, а общее предложение – 999997072.2885323. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 522.89K.

История цен United States Water Reserve в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03260264
$ 0.03260264$ 0.03260264

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-20.85%

-35.68%

-35.68%

История цен United States Water Reserve (USWR) в USD

За сегодня изменение цены United States Water Reserve на USD составило $ -0.000137801300246789.
За последние 30 дней изменение цены United States Water Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены United States Water Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены United States Water Reserve на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000137801300246789-20.85%
30 дней$ 0-97.68%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены United States Water Reserve

Прогноз цены United States Water Reserve (USWR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USWR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены United States Water Reserve (USWR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена United States Water Reserve потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену United States Water Reserve достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USWR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены United States Water Reserve».

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Источник United States Water Reserve (USWR)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

О United States Water Reserve

Какова текущая цена United States Water Reserve?

United States Water Reserve торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -20.85%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как USWR соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -20.85% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если USWR превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как United States Water Reserve показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme USWR демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация United States Water Reserve?

Рыночная капитализация ₽39121165.3967231104000 ставит USWR на 3557-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется USWR?

United States Water Reserve обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку USWR?

При наличии в обращении 999997072.2885323 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:34:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии United States Water Reserve (USWR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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