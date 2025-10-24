Текущая цена United States of Memerica сегодня составляет 0,00000157 USD. Следите за обновлениями цены MEMERICA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEMERICA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена United States of Memerica сегодня составляет 0,00000157 USD. Следите за обновлениями цены MEMERICA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEMERICA прямо сейчас на MEXC.

Логотип United States of Memerica

Цена United States of Memerica (MEMERICA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MEMERICA в USD:

--
----
+1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены United States of Memerica (MEMERICA) в реальном времени
Информация о ценах United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000148$ 0,00000148
Мин 24Ч
$ 0,00000159$ 0,00000159
Макс 24Ч

$ 0,00000167
$ 0,00000167$ 0,00000167

+1,97%

+47,42%

+47,42%

Текущая цена United States of Memerica (MEMERICA) составляет $0,00000157. За последние 24 часа MEMERICA торговался в диапазоне от $ 0,00000148 до $ 0,00000159, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEMERICA за все время составляет $ 0,00000167, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MEMERICA изменился на -- за последний час, на +1,97% за 24 часа и на +47,42% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация United States of Memerica (MEMERICA)

$ 157,49K
$ 157,49K$ 157,49K

$ 157,49K
$ 157,49K$ 157,49K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация United States of Memerica составляет $ 157,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEMERICA составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,49K.

История цен United States of Memerica (MEMERICA) в USD

За сегодня изменение цены United States of Memerica на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены United States of Memerica на USD составило $ +0,0000002482.
За последние 60 дней изменение цены United States of Memerica на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены United States of Memerica на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,97%
30 дней$ +0,0000002482+15,81%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник United States of Memerica (MEMERICA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены United States of Memerica (USD)

Сколько будет стоить United States of Memerica (MEMERICA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов United States of Memerica (MEMERICA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для United States of Memerica.

Проверьте прогноз цены United States of Memerica!

MEMERICA на местную валюту

Токеномика United States of Memerica (MEMERICA)

Понимание токеномики United States of Memerica (MEMERICA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEMERICA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о United States of Memerica (MEMERICA)

Сколько стоит United States of Memerica (MEMERICA) на сегодня?
Актуальная цена MEMERICA в USD – 0,00000157 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MEMERICA в USD?
Текущая цена MEMERICA в USD составляет $ 0,00000157. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация United States of Memerica?
Рыночная капитализация MEMERICA составляет $ 157,49K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MEMERICA?
Циркулирующее предложение MEMERICA составляет 100,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MEMERICA?
MEMERICA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000167 USD.
Какова была минимальная цена MEMERICA за все время (ATL)?
MEMERICA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MEMERICA?
Объем торгов за последние 24 часа для MEMERICA составляет -- USD.
Вырастет ли MEMERICA в цене в этом году?
MEMERICA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEMERICA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.