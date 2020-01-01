Токеномика UNIT ($UNIT) Откройте для себя ключевую информацию о UNIT ($UNIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNIT ($UNIT) TCG World is a large-scale, open-world metaverse built on Unity where users can explore, own virtual land, participate in immersive gameplay, and trade blockchain-based digital assets. It features persistent multiplayer regions, a dynamic economy, and gamified systems including farming, racing, crafting, creature collection, and multiplayer competition. The platform blends entertainment, commerce, and user-generated content into a single, unified world. Официальный сайт: https://tcg.world/ Whitepaper: https://tcg.world/whitepaper Купить $UNIT сейчас!

Токеномика и анализ цен UNIT ($UNIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNIT ($UNIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,27M $ 9,27M $ 9,27M Исторический максимум: $ 0,069578 $ 0,069578 $ 0,069578 Исторический минимум: $ 0,02913261 $ 0,02913261 $ 0,02913261 Текущая цена: $ 0,03723255 $ 0,03723255 $ 0,03723255 Узнайте больше о цене UNIT ($UNIT)

Токеномика UNIT ($UNIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNIT ($UNIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $UNIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $UNIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $UNIT, изучите текущую цену $UNIT!

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