Токеномика Ungraduate Gamer (UGG) Откройте для себя ключевую информацию о Ungraduate Gamer (UGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ungraduate Gamer (UGG) Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Официальный сайт: https://www.ungraduatetoken.com/ Купить UGG сейчас!

Токеномика и анализ цен Ungraduate Gamer (UGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ungraduate Gamer (UGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,05K $ 26,05K $ 26,05K Общее предложение: $ 927,26M $ 927,26M $ 927,26M Оборотное предложение: $ 927,26M $ 927,26M $ 927,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,05K $ 26,05K $ 26,05K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ungraduate Gamer (UGG)

Токеномика Ungraduate Gamer (UGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ungraduate Gamer (UGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UGG, изучите текущую цену UGG!

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