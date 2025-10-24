Текущая цена UNEMPLOYED COIN сегодня составляет 0,00001032 USD. Следите за обновлениями цены UNEMPLOYED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UNEMPLOYED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена UNEMPLOYED COIN сегодня составляет 0,00001032 USD. Следите за обновлениями цены UNEMPLOYED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UNEMPLOYED прямо сейчас на MEXC.

Логотип UNEMPLOYED COIN

Цена UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Не в листинге

Текущая цена 1 UNEMPLOYED в USD:

-0,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:17 (UTC+8)

Информация о ценах UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001028
$ 0,00001028$ 0,00001028
Мин 24Ч
$ 0,0000104
$ 0,0000104$ 0,0000104
Макс 24Ч

$ 0,00001028
$ 0,00001028$ 0,00001028

$ 0,0000104
$ 0,0000104$ 0,0000104

$ 0,00068131
$ 0,00068131$ 0,00068131

$ 0,00001016
$ 0,00001016$ 0,00001016

-0,15%

-7,22%

-7,22%

Текущая цена UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) составляет $0,00001032. За последние 24 часа UNEMPLOYED торговался в диапазоне от $ 0,00001028 до $ 0,0000104, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UNEMPLOYED за все время составляет $ 0,00068131, а минимальная – $ 0,00001016.

Что касается краткосрочной динамики, UNEMPLOYED изменился на -- за последний час, на -0,15% за 24 часа и на -7,22% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

998,13M
998,13M 998,13M

998 125 377,768712
998 125 377,768712 998 125 377,768712

Текущая рыночная капитализация UNEMPLOYED COIN составляет $ 10,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNEMPLOYED составляет 998,13M, а общее предложение – 998125377.768712. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,30K.

История цен UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) в USD

За сегодня изменение цены UNEMPLOYED COIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены UNEMPLOYED COIN на USD составило $ -0,0000035011.
За последние 60 дней изменение цены UNEMPLOYED COIN на USD составило $ -0,0000055879.
За последние 90 дней изменение цены UNEMPLOYED COIN на USD составило $ -0,00007750148465868215.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,15%
30 дней$ -0,0000035011-33,92%
60 дней$ -0,0000055879-54,14%
90 дней$ -0,00007750148465868215-88,24%

Что такое UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены UNEMPLOYED COIN (USD)

Сколько будет стоить UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UNEMPLOYED COIN.

Проверьте прогноз цены UNEMPLOYED COIN!

UNEMPLOYED на местную валюту

Токеномика UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Понимание токеномики UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UNEMPLOYED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Сколько стоит UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) на сегодня?
Актуальная цена UNEMPLOYED в USD – 0,00001032 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UNEMPLOYED в USD?
Текущая цена UNEMPLOYED в USD составляет $ 0,00001032. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация UNEMPLOYED COIN?
Рыночная капитализация UNEMPLOYED составляет $ 10,30K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UNEMPLOYED?
Циркулирующее предложение UNEMPLOYED составляет 998,13M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UNEMPLOYED?
UNEMPLOYED достиг максимальной цены (ATH) в 0,00068131 USD.
Какова была минимальная цена UNEMPLOYED за все время (ATL)?
UNEMPLOYED достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001016 USD.
Каков объем торгов UNEMPLOYED?
Объем торгов за последние 24 часа для UNEMPLOYED составляет -- USD.
Вырастет ли UNEMPLOYED в цене в этом году?
UNEMPLOYED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UNEMPLOYED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.