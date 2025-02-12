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Цена Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

USD

График цены Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) в реальном времени

$95,405
$95,405$95,405
-1.90%(1D)

Цена Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) сегодня

Текущая цена Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) сегодня составляет 95,405 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена UWBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Unagii Wrapped Bitcoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Unagii Wrapped Bitcoin в течение дня составляет -1.94%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) - USD

За сегодня изменение цены Unagii Wrapped Bitcoin на USD составило $ -1,894.11404171095.
За последние 30 дней изменение цены Unagii Wrapped Bitcoin на USD составило $ +1,429.1191975000.
За последние 60 дней изменение цены Unagii Wrapped Bitcoin на USD составило $ -5,222.0976205000.
За последние 90 дней изменение цены Unagii Wrapped Bitcoin на USD составило $ +5,574.10797101108.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1,894.11404171095-1.94%
30 дней$ +1,429.1191975000+1.50%
60 дней$ -5,222.0976205000-5.47%
90 дней$ +5,574.10797101108+6.21%

Анализ цен Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Unagii Wrapped Bitcoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 94,361
$ 94,361$ 94,361

$ 97,899
$ 97,899$ 97,899

$ 108,324
$ 108,324$ 108,324

+0.03%

-1.94%

-2.02%

Рыночная информация Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

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Источник Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

Официальный веб-сайт

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UWBTC на местную валюту

1 UWBTC к AUD
A$150,739.9
1 UWBTC к GBP
76,324
1 UWBTC к EUR
91,588.8
1 UWBTC к USD
$95,405
1 UWBTC к MYR
RM425,506.3
1 UWBTC к TRY
3,436,488.1
1 UWBTC к JPY
¥14,602,689.3
1 UWBTC к RUB
9,209,444.65
1 UWBTC к INR
8,278,291.85
1 UWBTC к IDR
Rp1,564,016,143.2
1 UWBTC к PHP
5,546,846.7
1 UWBTC к EGP
￡E.4,814,136.3
1 UWBTC к BRL
R$549,532.8
1 UWBTC к CAD
C$135,475.1
1 UWBTC к BDT
11,587,891.3
1 UWBTC к NGN
143,465,268.75
1 UWBTC к UAH
3,977,434.45
1 UWBTC к VES
Bs5,724,300
1 UWBTC к PKR
Rs26,618,949.05
1 UWBTC к KZT
48,281,608.35
1 UWBTC к THB
฿3,250,448.35
1 UWBTC к TWD
NT$3,131,192.1
1 UWBTC к CHF
Fr86,818.55
1 UWBTC к HKD
HK$743,204.95
1 UWBTC к MAD
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