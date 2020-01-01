Токеномика Ultimate Frog Racing (UFR) Откройте для себя ключевую информацию о Ultimate Frog Racing (UFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ultimate Frog Racing (UFR) Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Официальный сайт: https://www.ultimatefrogracing.com/ Купить UFR сейчас!

Токеномика и анализ цен Ultimate Frog Racing (UFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ultimate Frog Racing (UFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,09K $ 53,09K $ 53,09K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,09K $ 53,09K $ 53,09K Исторический максимум: $ 0,00367674 $ 0,00367674 $ 0,00367674 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ultimate Frog Racing (UFR)

Токеномика Ultimate Frog Racing (UFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ultimate Frog Racing (UFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UFR, изучите текущую цену UFR!

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