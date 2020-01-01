Токеномика Uhosu (UHOSU)
Информация о Uhosu (UHOSU)
First $UHOSU on ethereum - The real Doge’s father. A new frontier in the Dogeverse.
Our goal is to revive the UHOSU token through a community-led takeover after the original developer stepped away. As a meme coin, it doesn’t have a specific utility, but we’re not focused on short-term price movements. Instead, we want to foster a strong community by organizing fun events and participating in charity initiatives, creating a culture that everyone can enjoy and be proud of
Токеномика и анализ цен Uhosu (UHOSU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Uhosu (UHOSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Uhosu (UHOSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Uhosu (UHOSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов UHOSU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов UHOSU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UHOSU, изучите текущую цену UHOSU!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.