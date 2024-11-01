Токеномика UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Откройте для себя ключевую информацию о UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Официальный сайт: https://www.digift.sg/user/login Whitepaper: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Купить UMINT сейчас!

Токеномика и анализ цен UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,27K $ 10,27K $ 10,27K Общее предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 Оборотное предложение: $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,27K $ 10,27K $ 10,27K Исторический максимум: $ 102,67 $ 102,67 $ 102,67 Исторический минимум: $ 100,25 $ 100,25 $ 100,25 Текущая цена: $ 102,67 $ 102,67 $ 102,67 Узнайте больше о цене UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Токеномика UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UMINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UMINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UMINT, изучите текущую цену UMINT!

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