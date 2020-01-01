Токеномика Typerium (TYPE) Откройте для себя ключевую информацию о Typerium (TYPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Typerium (TYPE) Protect Your Content We’re using blockchain technology to protect your intellectual property. Typerium will keep your content safe from intellectual property thieves. Creative Software Our integrated and intuitive design software allows creators to produce high-quality visual content for any platform without needing any previous design experience. Marketplace We’re developing a decentralised marketplace that not only protects the intellectual property rights of content creators, but provides them with an 85% commission on all sales. There are no waiting times for payouts, and 5% of each sale is redistributed among those who use the platform. Social Media Network We’re creating a community-driven social network that rewards users, so you don’t have to rely on just your sales. You’ll also be rewarded for your contributions. Integrated Ecosystem We’re creating a global network of creators using a single currency, TYPE Tokens. All content within the Typerium eco-system is bought and sold with TYPE Tokens. These tokens can be exchanged for fiat currency through exchanges at any time. Официальный сайт: https://www.typerium.io/ Whitepaper: https://www.typerium.io/media/1020/Official-Typerium-Whitepaper.pdf Купить TYPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Typerium (TYPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Typerium (TYPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,78K $ 9,78K $ 9,78K Исторический максимум: $ 0,02548971 $ 0,02548971 $ 0,02548971 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Typerium (TYPE)

Токеномика Typerium (TYPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Typerium (TYPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYPE, изучите текущую цену TYPE!

Прогноз цены TYPE Хотите узнать, куда может двигаться TYPE? Наша страница прогноза цены TYPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TYPE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!