Токеномика TXN Club (TXN) Откройте для себя ключевую информацию о TXN Club (TXN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен TXN Club (TXN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TXN Club (TXN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,07K $ 8,07K $ 8,07K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 18,26M $ 18,26M $ 18,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,22K $ 44,22K $ 44,22K Исторический максимум: $ 0,05545 $ 0,05545 $ 0,05545 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00044221 $ 0,00044221 $ 0,00044221 Узнайте больше о цене TXN Club (TXN)

Токеномика TXN Club (TXN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TXN Club (TXN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TXN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TXN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TXN, изучите текущую цену TXN!

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