Что такое TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper

Источник TXN Club (TXN) Whitepaper Официальный веб-сайт