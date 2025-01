Что такое TWOOD (TWOOD)

TWOOD is not just about Tyron Woodley's legacy as a 5x UFC Champion—it's a bridge between Web2 fans and the future of Web3. By leveraging Woodley's influence, $TWOOD aims to bring sports enthusiasts into the world of decentralized finance, making it easier for traditional fans to experience the power of blockchain and cryptocurrency. With $TWOOD, Web2 and Web3 collide, creating exciting opportunities and a stronger community on Solana.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TWOOD (TWOOD) Официальный веб-сайт