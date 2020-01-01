Токеномика TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Откройте для себя ключевую информацию о TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Официальный сайт: https://app.twinfinance.io Whitepaper: https://docs.twinfinance.io Купить NVDA сейчас!

Токеномика и анализ цен TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,81K $ 36,81K $ 36,81K Общее предложение: $ 265,47 $ 265,47 $ 265,47 Оборотное предложение: $ 265,47 $ 265,47 $ 265,47 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,81K $ 36,81K $ 36,81K Исторический максимум: $ 138,64 $ 138,64 $ 138,64 Исторический минимум: $ 129,37 $ 129,37 $ 129,37 Текущая цена: $ 138,64 $ 138,64 $ 138,64 Узнайте больше о цене TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)

Токеномика TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVDA, изучите текущую цену NVDA!

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