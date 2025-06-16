Цена TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)
Текущая цена TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) сегодня составляет 129,9 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 44,96K USD. Цена NVDA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TWIN Asset Token NVDA Long:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены TWIN Asset Token NVDA Long в течение дня составляет +0,02%
- Оборотное предложение составляет 346,10 USD
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За сегодня изменение цены TWIN Asset Token NVDA Long на USD составило $ +0,03089161.
За последние 30 дней изменение цены TWIN Asset Token NVDA Long на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TWIN Asset Token NVDA Long на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TWIN Asset Token NVDA Long на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,03089161
|+0,02%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TWIN Asset Token NVDA Long: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0,02%
-0,09%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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