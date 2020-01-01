Токеномика TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Откройте для себя ключевую информацию о TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Официальный сайт: https://app.twinfinance.io Whitepaper: https://docs.twinfinance.io Купить MSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,16K $ 30,16K $ 30,16K Общее предложение: $ 82,72 $ 82,72 $ 82,72 Оборотное предложение: $ 82,72 $ 82,72 $ 82,72 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,16K $ 30,16K $ 30,16K Исторический максимум: $ 368,0 $ 368,0 $ 368,0 Исторический минимум: $ 331,7 $ 331,7 $ 331,7 Текущая цена: $ 364,61 $ 364,61 $ 364,61 Узнайте больше о цене TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR)

Токеномика TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSTR, изучите текущую цену MSTR!

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