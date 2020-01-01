Токеномика TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Токеномика TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Официальный сайт:
https://app.twinfinance.io
Whitepaper:
https://docs.twinfinance.io

Токеномика и анализ цен TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K
Общее предложение:
$ 46.36
$ 46.36$ 46.36
Оборотное предложение:
$ 46.36
$ 46.36$ 46.36
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K
Исторический максимум:
$ 101.77
$ 101.77$ 101.77
Исторический минимум:
$ 25.95
$ 25.95$ 25.95
Текущая цена:
$ 27.53
$ 27.53$ 27.53

Токеномика TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ICOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ICOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICOIN, изучите текущую цену ICOIN!

Прогноз цены ICOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.