Логотип TWIN Asset Token iCOIN short

Цена TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

USD

График цены TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) в реальном времени

$99,83
$99,83$99,83
0,00%(1D)

Цена TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) сегодня

Текущая цена TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) сегодня составляет 99,83 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17,18K USD. Цена ICOIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TWIN Asset Token iCOIN short:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены TWIN Asset Token iCOIN short в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 172,07 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене ICOIN к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ICOIN.

Ценовые показатели TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) - USD

За сегодня изменение цены TWIN Asset Token iCOIN short на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TWIN Asset Token iCOIN short на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TWIN Asset Token iCOIN short на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TWIN Asset Token iCOIN short на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Ознакомьтесь с последним анализом цен TWIN Asset Token iCOIN short: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101,77
$ 101,77$ 101,77

--

--

-1,89%

Рыночная информация TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 17,18K
$ 17,18K$ 17,18K

--
----

172,07
172,07 172,07

Что такое TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Токеномика TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Понимание токеномики TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ICOIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

ICOIN на местную валюту

1 ICOIN к VND
2 627 026,45
1 ICOIN к AUD
A$152,7399
1 ICOIN к GBP
72,8759
1 ICOIN к EUR
85,8538
1 ICOIN к USD
$99,83
1 ICOIN к MYR
RM423,2792
1 ICOIN к TRY
3 929,3088
1 ICOIN к JPY
¥14 384,5047
1 ICOIN к RUB
7 848,6346
1 ICOIN к INR
8 573,4004
1 ICOIN к IDR
Rp1 636 557,1152
1 ICOIN к KRW
135 638,0227
1 ICOIN к PHP
5 621,4273
1 ICOIN к EGP
￡E.5 016,4575
1 ICOIN к BRL
R$550,0633
1 ICOIN к CAD
C$134,7705
1 ICOIN к BDT
12 203,2192
1 ICOIN к NGN
154 296,2497
1 ICOIN к UAH
4 147,9365
1 ICOIN к VES
Bs9 983
1 ICOIN к PKR
Rs28 247,8968
1 ICOIN к KZT
51 167,8665
1 ICOIN к THB
฿3 234,492
1 ICOIN к TWD
NT$2 937,9969
1 ICOIN к AED
د.إ366,3761
1 ICOIN к CHF
Fr80,8623
1 ICOIN к HKD
HK$782,6672
1 ICOIN к MAD
.د.م908,453
1 ICOIN к MXN
$1 885,7887