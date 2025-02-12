Цена Twelve Zodiac (TWELVE)
Текущая цена Twelve Zodiac (TWELVE) сегодня составляет 0.120311 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена TWELVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Twelve Zodiac:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.74K USD
- Изменение цены Twelve Zodiac в течение дня составляет -4.44%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Twelve Zodiac на USD составило $ -0.0055953764306355.
За последние 30 дней изменение цены Twelve Zodiac на USD составило $ +0.0055866051.
За последние 60 дней изменение цены Twelve Zodiac на USD составило $ -0.0514725709.
За последние 90 дней изменение цены Twelve Zodiac на USD составило $ -0.09580331015442994.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0055953764306355
|-4.44%
|30 дней
|$ +0.0055866051
|+4.64%
|60 дней
|$ -0.0514725709
|-42.78%
|90 дней
|$ -0.09580331015442994
|-44.32%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Twelve Zodiac: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+6.81%
-4.44%
+68.78%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Twelve Zodiac is building the foundation, infrastructure, ecosystem, and layered experiences for a unique hyper-realistic metaverse community. What is TWELVE? TWELVE is the City of Dream made for urban city lifestyle with pedestrian friendly and each building have different interact function. Token holders will be known as twelve mania. Twelve mania will be able to experience world-class games and metaverse with stunning visual and also interact and build network community. Twelve Metaverse is home of crypto community around the world where you can enjoy URBAN CITY with a lot of NEW experiences and accompanied with your personal lovely zodiac pet (NFT) while earn Crypto Asset at the same time using our main token TWELVE$.
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