Цена TWEET (TWEET)
Текущая цена TWEET (TWEET) сегодня составляет 0.04639091 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена TWEET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TWEET:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.50K USD
- Изменение цены TWEET в течение дня составляет -2.37%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены TWEET на USD составило $ -0.00112958785292537.
За последние 30 дней изменение цены TWEET на USD составило $ -0.0368953123.
За последние 60 дней изменение цены TWEET на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TWEET на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00112958785292537
|-2.37%
|30 дней
|$ -0.0368953123
|-79.53%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TWEET: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.32%
-2.37%
-17.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
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