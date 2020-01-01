Токеномика Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Откройте для себя ключевую информацию о Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Официальный сайт: https://tungtung.fun/ Купить SAHUR сейчас!

Токеномика и анализ цен Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,86K $ 95,86K $ 95,86K Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,86K $ 95,86K $ 95,86K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Токеномика Tung Tung Tung Sahur (SAHUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAHUR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAHUR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAHUR, изучите текущую цену SAHUR!

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