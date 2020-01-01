Токеномика Tsutsuji (TSU) Откройте для себя ключевую информацию о Tsutsuji (TSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tsutsuji (TSU) Introducing Tsutsuji (TSU), inspired by Kabosu’s oldest feline sister, Tsutsuji. As a tribute to the beloved canine that sparked the viral Doge meme, TSU aims to capture the playful and mischievous spirit of its feline counterpart. This project expands the meme-inspired cryptocurrency family, promoting a fun, community-driven approach to digital transactions. Unlike traditional cryptocurrencies, TSU focuses on creating a lighthearted and engaging environment for its holders, fostering a sense of camaraderie among those who appreciate both the humor and novelty of internet culture. Join the TSU community join the meow cabal. Официальный сайт: https://tsutsujimeow.com/ Купить TSU сейчас!

Токеномика и анализ цен Tsutsuji (TSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tsutsuji (TSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,93K $ 4,93K $ 4,93K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,93K $ 4,93K $ 4,93K Исторический максимум: $ 0,00137124 $ 0,00137124 $ 0,00137124 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tsutsuji (TSU)

Токеномика Tsutsuji (TSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tsutsuji (TSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSU, изучите текущую цену TSU!

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