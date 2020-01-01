Токеномика Tsutsuji (TSU)

Токеномика Tsutsuji (TSU)

Откройте для себя ключевую информацию о Tsutsuji (TSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tsutsuji (TSU)

Introducing Tsutsuji (TSU), inspired by Kabosu’s oldest feline sister, Tsutsuji. As a tribute to the beloved canine that sparked the viral Doge meme, TSU aims to capture the playful and mischievous spirit of its feline counterpart. This project expands the meme-inspired cryptocurrency family, promoting a fun, community-driven approach to digital transactions. Unlike traditional cryptocurrencies, TSU focuses on creating a lighthearted and engaging environment for its holders, fostering a sense of camaraderie among those who appreciate both the humor and novelty of internet culture. Join the TSU community join the meow cabal.

Официальный сайт:
https://tsutsujimeow.com/

Токеномика и анализ цен Tsutsuji (TSU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tsutsuji (TSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,93K
$ 4,93K$ 4,93K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,93K
$ 4,93K$ 4,93K
Исторический максимум:
$ 0,00137124
$ 0,00137124$ 0,00137124
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Tsutsuji (TSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tsutsuji (TSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TSU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TSU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TSU, изучите текущую цену TSU!

Прогноз цены TSU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.