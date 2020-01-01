Токеномика Trust Trading Group (TTG) Откройте для себя ключевую информацию о Trust Trading Group (TTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trust Trading Group (TTG) Token-powered ETF based on trading bots Официальный сайт: https://www.trust-trading.group Whitepaper: https://www.trust-trading.group/whitepaper.pdf Купить TTG сейчас!

Токеномика и анализ цен Trust Trading Group (TTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trust Trading Group (TTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 126.00M $ 126.00M $ 126.00M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 455.51K $ 455.51K $ 455.51K Исторический максимум: $ 0.093758 $ 0.093758 $ 0.093758 Исторический минимум: $ 0.00322004 $ 0.00322004 $ 0.00322004 Текущая цена: $ 0.00361519 $ 0.00361519 $ 0.00361519 Узнайте больше о цене Trust Trading Group (TTG)

Токеномика Trust Trading Group (TTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trust Trading Group (TTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTG, изучите текущую цену TTG!

Прогноз цены TTG Хотите узнать, куда может двигаться TTG? Наша страница прогноза цены TTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TTG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!