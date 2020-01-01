Токеномика Trump Was Right About Everything (TWRAE) Откройте для себя ключевую информацию о Trump Was Right About Everything (TWRAE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trump Was Right About Everything (TWRAE) TRUMP'S NEW CAP. Trump Was Right About Everything. $TWRAE is a meme token leading a community-driven movement on the blockchain. It represents a collective effort to amplify the iconic message in a straightforward and unapologetic way. Simple, bold, and focused on spreading the truth, this is the essence of the TWRAE movement. A new era of memes begins here. Powered by the people, for the people. Официальный сайт: https://twrae.com Купить TWRAE сейчас!

Токеномика и анализ цен Trump Was Right About Everything (TWRAE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trump Was Right About Everything (TWRAE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,79K $ 58,79K $ 58,79K Общее предложение: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M Оборотное предложение: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,79K $ 58,79K $ 58,79K Исторический максимум: $ 0,00367428 $ 0,00367428 $ 0,00367428 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Trump Was Right About Everything (TWRAE)

Токеномика Trump Was Right About Everything (TWRAE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trump Was Right About Everything (TWRAE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TWRAE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TWRAE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TWRAE, изучите текущую цену TWRAE!

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