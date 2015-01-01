Токеномика Trump Pepe (TRUMPE) Откройте для себя ключевую информацию о Trump Pepe (TRUMPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trump Pepe (TRUMPE) Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025. Официальный сайт: https://trumpecoineth.vip/ Купить TRUMPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Trump Pepe (TRUMPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trump Pepe (TRUMPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,09K $ 39,09K $ 39,09K Общее предложение: $ 988,50M $ 988,50M $ 988,50M Оборотное предложение: $ 988,50M $ 988,50M $ 988,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,09K $ 39,09K $ 39,09K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Trump Pepe (TRUMPE)

Токеномика Trump Pepe (TRUMPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trump Pepe (TRUMPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMPE, изучите текущую цену TRUMPE!

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