Сегодняшняя цена Trump Oil Reserve

Текущая цена Trump Oil Reserve (OIL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OIL на USD составляет $ 0 за OIL.

На данный момент Trump Oil Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53.965, при оборотном предложении 999,96M OIL. В течение последних 24 часов, OIL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00651959, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OIL изменился на -- за последний час и на +0,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Trump Oil Reserve (OIL)

Рыночная капитализация $ 53,97K$ 53,97K $ 53,97K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 53,97K$ 53,97K $ 53,97K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Общее предложение 999.961.888,281722 999.961.888,281722 999.961.888,281722

Текущая рыночная капитализация Trump Oil Reserve составляет $ 53,97K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OIL составляет 999,96M, а общее предложение – 999961888.281722. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53,97K.