Цена TruFin Staked APT (TRUAPT)
Текущая цена TruFin Staked APT (TRUAPT) сегодня составляет 9.82 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 97.52M USD. Цена TRUAPT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TruFin Staked APT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.30K USD
- Изменение цены TruFin Staked APT в течение дня составляет +0.19%
- Оборотное предложение составляет 9.93M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене TRUAPT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах TRUAPT.
За сегодня изменение цены TruFin Staked APT на USD составило $ +0.01887966.
За последние 30 дней изменение цены TruFin Staked APT на USD составило $ -1.8876249500.
За последние 60 дней изменение цены TruFin Staked APT на USD составило $ +0.4601543980.
За последние 90 дней изменение цены TruFin Staked APT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01887966
|+0.19%
|30 дней
|$ -1.8876249500
|-19.22%
|60 дней
|$ +0.4601543980
|+4.69%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TruFin Staked APT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.32%
+0.19%
-23.81%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 TRUAPT к AUD
A$15.712
|1 TRUAPT к GBP
￡7.7578
|1 TRUAPT к EUR
€9.329
|1 TRUAPT к USD
$9.82
|1 TRUAPT к MYR
RM43.9936
|1 TRUAPT к TRY
₺345.8604
|1 TRUAPT к JPY
¥1,543.9986
|1 TRUAPT к RUB
₽978.3666
|1 TRUAPT к INR
₹838.7262
|1 TRUAPT к IDR
Rp158,387.0746
|1 TRUAPT к PHP
₱576.0412
|1 TRUAPT к EGP
￡E.498.4632
|1 TRUAPT к BRL
R$61.7678
|1 TRUAPT к CAD
C$14.1408
|1 TRUAPT к BDT
৳1,171.526
|1 TRUAPT к NGN
₦15,177.6938
|1 TRUAPT к UAH
₴411.0652
|1 TRUAPT к VES
Bs500.82
|1 TRUAPT к PKR
Rs2,729.2726
|1 TRUAPT к KZT
₸5,080.1806
|1 TRUAPT к THB
฿334.2728
|1 TRUAPT к TWD
NT$320.8194
|1 TRUAPT к CHF
Fr8.6416
|1 TRUAPT к HKD
HK$76.4978
|1 TRUAPT к MAD
.د.م98.7892