Что такое True PNL (PNL)

TrueP&L builds on-and off-chain financial products for retail investors to achieve beautiful and transparent investment experience. First product — Robo-trading marketplace.True P&L develops a platform to help investors grow their capital without deep knowledge in trading, giving them an opportunity to choose strategies that suit their risk profile and get income with minimum efforts.

