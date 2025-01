Что такое TRON BEER (TBEER)

Who doesn’t love a big cup of tron beer? We have everything you need for a sunny summer day. Grab a cold mug of $TBEER and enjoy the ultimate memecoin experience on TRON. 01 Not just a meme The joy of $TBEER is understandable by everybody; that's why we want to capitalize on all the good things about it for people! 02 Rapid Growth and Strong Marketing $TBEER has demonstrated various Marketing activities in just a few weeks, making a strong Community and wide appearance all over the Social Media 03 Exciting Opportunities and Plans Through our Quest campaign, future games, and planned brewery partnerships, $TBEER holders will earn extra tokens and rewards, adding value and enjoyment to their participation.

Источник TRON BEER (TBEER) Whitepaper Официальный веб-сайт