Токеномика TRM (TRM) Откройте для себя ключевую информацию о TRM (TRM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRM (TRM) Hold $TRM = Earn USDT Reward Mechanism: A 5% tax is applied to every transaction and redistributed automatically as USDT rewards to eligible holders. Hold at least 100K TRM to receive rewards. A revolutionary token designed to bring you stable, automatic rewards in the ever-changing crypto market. This fee is automatically converted into USDT and distributed among holders who maintain a balance of at least 100K TRM. Официальный сайт: https://usdtrm.com/ Купить TRM сейчас!

Токеномика и анализ цен TRM (TRM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRM (TRM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,26K $ 3,26K $ 3,26K Общее предложение: $ 974,64M $ 974,64M $ 974,64M Оборотное предложение: $ 974,64M $ 974,64M $ 974,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,26K $ 3,26K $ 3,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TRM (TRM)

Токеномика TRM (TRM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRM (TRM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRM, изучите текущую цену TRM!

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