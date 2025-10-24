Текущая цена Trivians сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRIVIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRIVIA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Trivians сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRIVIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRIVIA прямо сейчас на MEXC.

Цена Trivians (TRIVIA)

Не в листинге

Текущая цена 1 TRIVIA в USD:

--
----
0,00%1D
График цены Trivians (TRIVIA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:54 (UTC+8)

Информация о ценах Trivians (TRIVIA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04093968
$ 0,04093968$ 0,04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,13%

+0,13%

Текущая цена Trivians (TRIVIA) составляет --. За последние 24 часа TRIVIA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRIVIA за все время составляет $ 0,04093968, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TRIVIA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +0,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Trivians (TRIVIA)

$ 33,74K
$ 33,74K$ 33,74K

--
----

$ 54,86K
$ 54,86K$ 54,86K

615,00M
615,00M 615,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Trivians составляет $ 33,74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRIVIA составляет 615,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,86K.

История цен Trivians (TRIVIA) в USD

За сегодня изменение цены Trivians на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trivians на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Trivians на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Trivians на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-18,76%
60 дней$ 0-43,46%
90 дней$ 0--

Что такое Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Прогноз цены Trivians (USD)

Сколько будет стоить Trivians (TRIVIA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trivians (TRIVIA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trivians.

Токеномика Trivians (TRIVIA)

Понимание токеномики Trivians (TRIVIA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRIVIA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trivians (TRIVIA)

Сколько стоит Trivians (TRIVIA) на сегодня?
Актуальная цена TRIVIA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRIVIA в USD?
Текущая цена TRIVIA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Trivians?
Рыночная капитализация TRIVIA составляет $ 33,74K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRIVIA?
Циркулирующее предложение TRIVIA составляет 615,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRIVIA?
TRIVIA достиг максимальной цены (ATH) в 0,04093968 USD.
Какова была минимальная цена TRIVIA за все время (ATL)?
TRIVIA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TRIVIA?
Объем торгов за последние 24 часа для TRIVIA составляет -- USD.
Вырастет ли TRIVIA в цене в этом году?
TRIVIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRIVIA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:54 (UTC+8)

