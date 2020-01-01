Токеномика Trip (TRIP)

Токеномика Trip (TRIP)

Откройте для себя ключевую информацию о Trip (TRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Trip (TRIP)

Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders.

Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.

Официальный сайт:
https://trip.game/
Whitepaper:
https://trip.game/whitepaper

Токеномика и анализ цен Trip (TRIP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trip (TRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 301,00M
$ 301,00M$ 301,00M
Общее предложение:
$ 98,00M
$ 98,00M$ 98,00M
Оборотное предложение:
$ 29,50M
$ 29,50M$ 29,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
Исторический максимум:
$ 10,35
$ 10,35$ 10,35
Исторический минимум:
$ 4,92
$ 4,92$ 4,92
Текущая цена:
$ 10,2
$ 10,2$ 10,2

Токеномика Trip (TRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Trip (TRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRIP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRIP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIP, изучите текущую цену TRIP!

Прогноз цены TRIP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.