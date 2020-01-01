Токеномика Trip (TRIP) Откройте для себя ключевую информацию о Trip (TRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trip (TRIP) Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users. Официальный сайт: https://trip.game/ Whitepaper: https://trip.game/whitepaper Купить TRIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Trip (TRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trip (TRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 301,00M $ 301,00M $ 301,00M Общее предложение: $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M Оборотное предложение: $ 29,50M $ 29,50M $ 29,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Исторический максимум: $ 10,35 $ 10,35 $ 10,35 Исторический минимум: $ 4,92 $ 4,92 $ 4,92 Текущая цена: $ 10,2 $ 10,2 $ 10,2 Узнайте больше о цене Trip (TRIP)

Токеномика Trip (TRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trip (TRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIP, изучите текущую цену TRIP!

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