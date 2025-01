Что такое Trinity Network Credit (TNC)

Trinity acts as a lightning network for NEO in order to achieve real-time payments, low transaction fees, scalability, and privacy protection for NEO assets. Using state channel technology, Trinity will significantly increase blockchain throughput for NEP-5 token transfers.

Источник Trinity Network Credit (TNC) Официальный веб-сайт