Токеномика Tribal Token (TRIBL) Откройте для себя ключевую информацию о Tribal Token (TRIBL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tribal Token (TRIBL) What is the project about? Tribal Finance connects institutional investors with attractive, risk-mitigated lending opportunities. What makes your project unique? At Tribal Finance, we champion Open Financing for the worldwide economy. We're proud to offer DeFi solutions catering to both institutional lenders and borrowers. History of your project. Tribal Finance was established in April 2022 with the backing of Tribal Credit, a company in operation since 2019 that has handled transactions worth over $400 million. What’s next for your project? We are prioritizing the launch of the Tribal Finance protocol and opening it for businesses to interact with it. What can your token be used for? We are still in the first phase of our project, token utility will be provided in full details at a later stage of our project. Официальный сайт: https://tribal.finance/ Купить TRIBL сейчас!

Токеномика и анализ цен Tribal Token (TRIBL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tribal Token (TRIBL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Исторический максимум: $ 6,84 $ 6,84 $ 6,84 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00242651 $ 0,00242651 $ 0,00242651 Узнайте больше о цене Tribal Token (TRIBL)

Токеномика Tribal Token (TRIBL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tribal Token (TRIBL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRIBL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRIBL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRIBL, изучите текущую цену TRIBL!

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