Цена Tribal Token (TRIBL)
Текущая цена Tribal Token (TRIBL) сегодня составляет 0.268232 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 38.51M USD. Цена TRIBL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Tribal Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.35K USD
- Изменение цены Tribal Token в течение дня составляет -3.39%
- Оборотное предложение составляет 143.48M USD
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За сегодня изменение цены Tribal Token на USD составило $ -0.009420731737221.
За последние 30 дней изменение цены Tribal Token на USD составило $ -0.1269933406.
За последние 60 дней изменение цены Tribal Token на USD составило $ -0.1549494453.
За последние 90 дней изменение цены Tribal Token на USD составило $ -0.6249053355745108.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.009420731737221
|-3.39%
|30 дней
|$ -0.1269933406
|-47.34%
|60 дней
|$ -0.1549494453
|-57.76%
|90 дней
|$ -0.6249053355745108
|-69.96%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Tribal Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.11%
-3.39%
-7.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Tribal Finance connects institutional investors with attractive, risk-mitigated lending opportunities. What makes your project unique? At Tribal Finance, we champion Open Financing for the worldwide economy. We're proud to offer DeFi solutions catering to both institutional lenders and borrowers. History of your project. Tribal Finance was established in April 2022 with the backing of Tribal Credit, a company in operation since 2019 that has handled transactions worth over $400 million. What’s next for your project? We are prioritizing the launch of the Tribal Finance protocol and opening it for businesses to interact with it. What can your token be used for? We are still in the first phase of our project, token utility will be provided in full details at a later stage of our project.
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