Логотип Trestle Wrapped TIA

Цена Trestle Wrapped TIA (WTIA)

USD

График цены Trestle Wrapped TIA (WTIA) в реальном времени

$0.765784
$0.765784$0.765784
0.00%(1D)

Цена Trestle Wrapped TIA (WTIA) сегодня

Текущая цена Trestle Wrapped TIA (WTIA) сегодня составляет 0.765784 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WTIA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Trestle Wrapped TIA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 48.66 USD
- Изменение цены Trestle Wrapped TIA в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене WTIA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах WTIA.

Ценовые показатели Trestle Wrapped TIA (WTIA) - USD

За сегодня изменение цены Trestle Wrapped TIA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trestle Wrapped TIA на USD составило $ -0.2993617362.
За последние 60 дней изменение цены Trestle Wrapped TIA на USD составило $ -0.6615137018.
За последние 90 дней изменение цены Trestle Wrapped TIA на USD составило $ -5.195912807447073.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.2993617362-39.09%
60 дней$ -0.6615137018-86.38%
90 дней$ -5.195912807447073-87.15%

Анализ цен Trestle Wrapped TIA (WTIA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Trestle Wrapped TIA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.71
$ 13.71$ 13.71

--

--

0.00%

Рыночная информация Trestle Wrapped TIA (WTIA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.66
$ 48.66$ 48.66

0.00
0.00 0.00

Что такое Trestle Wrapped TIA (WTIA)

wTIA is an ERC-20 compatible version of native $TIA (Celestia) issued by Trestle Protocol on Ethereum. wTIA is backed 1:1 with native TIA.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Trestle Wrapped TIA (WTIA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trestle Wrapped TIA (WTIA)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

WTIA на местную валюту

1 WTIA к AUD
A$1.20993872
1 WTIA к GBP
0.6126272
1 WTIA к EUR
0.73515264
1 WTIA к USD
$0.765784
1 WTIA к MYR
RM3.41539664
1 WTIA к TRY
27.58353968
1 WTIA к JPY
¥117.10368928
1 WTIA к RUB
73.91347168
1 WTIA к INR
66.46239336
1 WTIA к IDR
Rp12,553.83405696
1 WTIA к PHP
44.52268176
1 WTIA к EGP
￡E.38.64146064
1 WTIA к BRL
R$4.41091584
1 WTIA к CAD
C$1.08741328
1 WTIA к BDT
93.01212464
1 WTIA к NGN
1,151.54769
1 WTIA к UAH
31.92553496
1 WTIA к VES
Bs45.94704
1 WTIA к PKR
Rs213.66139384
1 WTIA к KZT
387.54030888
1 WTIA к THB
฿26.09026088
1 WTIA к TWD
NT$25.13303088
1 WTIA к CHF
Fr0.69686344
1 WTIA к HKD
HK$5.96545736
1 WTIA к MAD
.د.م7.68081352