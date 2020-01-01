Токеномика Trebly (TREB) Откройте для себя ключевую информацию о Trebly (TREB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trebly (TREB) Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets. Официальный сайт: https://trebly.ai/ Купить TREB сейчас!

Токеномика и анализ цен Trebly (TREB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trebly (TREB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 131,89K $ 131,89K $ 131,89K Общее предложение: $ 999,50M $ 999,50M $ 999,50M Оборотное предложение: $ 999,50M $ 999,50M $ 999,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,89K $ 131,89K $ 131,89K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013195 $ 0,00013195 $ 0,00013195 Узнайте больше о цене Trebly (TREB)

Токеномика Trebly (TREB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trebly (TREB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TREB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TREB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREB, изучите текущую цену TREB!

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