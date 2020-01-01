Токеномика Trebly (TREB)
Информация о Trebly (TREB)
Trebly is an advanced AI-powered platform that transforms creative imagination into immersive 3D NFT models through generative AI and blockchain technologies. Users can create high-quality 3D models using text-to-3D or image-to-3D AI generation, then mint, trade, and showcase their creations in a decentralized marketplace. The platform features a robust token-gated payment system using $TREB tokens on the Solana blockchain, enabling seamless peer-to-peer transactions for 3D digital assets.
Токеномика и анализ цен Trebly (TREB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trebly (TREB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Trebly (TREB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Trebly (TREB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TREB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TREB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREB, изучите текущую цену TREB!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.