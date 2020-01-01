Токеномика Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Откройте для себя ключевую информацию о Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump Купить 50STATES сейчас!

Токеномика и анализ цен Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Traveling To All 50 States LIVE (50STATES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,40K $ 14,40K $ 14,40K Общее предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Оборотное предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,40K $ 14,40K $ 14,40K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Traveling To All 50 States LIVE (50STATES)

Токеномика Traveling To All 50 States LIVE (50STATES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 50STATES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 50STATES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 50STATES, изучите текущую цену 50STATES!

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