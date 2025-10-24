Текущая цена Trashy By Matt Furie сегодня составляет 0,00003542 USD. Следите за обновлениями цены TRASHY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRASHY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Trashy By Matt Furie сегодня составляет 0,00003542 USD. Следите за обновлениями цены TRASHY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRASHY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TRASHY

Информация о цене TRASHY

Официальный сайт TRASHY

Токеномика TRASHY

Прогноз цен TRASHY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Trashy By Matt Furie

Цена Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Не в листинге

Текущая цена 1 TRASHY в USD:

--
----
+17,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Trashy By Matt Furie (TRASHY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:13 (UTC+8)

Информация о ценах Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00002984
$ 0,00002984$ 0,00002984
Мин 24Ч
$ 0,00003578
$ 0,00003578$ 0,00003578
Макс 24Ч

$ 0,00002984
$ 0,00002984$ 0,00002984

$ 0,00003578
$ 0,00003578$ 0,00003578

$ 0,00073629
$ 0,00073629$ 0,00073629

$ 0,00002823
$ 0,00002823$ 0,00002823

+0,71%

+17,01%

+8,28%

+8,28%

Текущая цена Trashy By Matt Furie (TRASHY) составляет $0,00003542. За последние 24 часа TRASHY торговался в диапазоне от $ 0,00002984 до $ 0,00003578, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRASHY за все время составляет $ 0,00073629, а минимальная – $ 0,00002823.

Что касается краткосрочной динамики, TRASHY изменился на +0,71% за последний час, на +17,01% за 24 часа и на +8,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 35,42K
$ 35,42K$ 35,42K

--
----

$ 35,42K
$ 35,42K$ 35,42K

999,97M
999,97M 999,97M

999 967 166,931651
999 967 166,931651 999 967 166,931651

Текущая рыночная капитализация Trashy By Matt Furie составляет $ 35,42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRASHY составляет 999,97M, а общее предложение – 999967166.931651. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,42K.

История цен Trashy By Matt Furie (TRASHY) в USD

За сегодня изменение цены Trashy By Matt Furie на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trashy By Matt Furie на USD составило $ -0,0000181110.
За последние 60 дней изменение цены Trashy By Matt Furie на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Trashy By Matt Furie на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+17,01%
30 дней$ -0,0000181110-51,13%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Trashy By Matt Furie (USD)

Сколько будет стоить Trashy By Matt Furie (TRASHY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trashy By Matt Furie (TRASHY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trashy By Matt Furie.

Проверьте прогноз цены Trashy By Matt Furie!

TRASHY на местную валюту

Токеномика Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Понимание токеномики Trashy By Matt Furie (TRASHY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRASHY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Сколько стоит Trashy By Matt Furie (TRASHY) на сегодня?
Актуальная цена TRASHY в USD – 0,00003542 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRASHY в USD?
Текущая цена TRASHY в USD составляет $ 0,00003542. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Trashy By Matt Furie?
Рыночная капитализация TRASHY составляет $ 35,42K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRASHY?
Циркулирующее предложение TRASHY составляет 999,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRASHY?
TRASHY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00073629 USD.
Какова была минимальная цена TRASHY за все время (ATL)?
TRASHY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002823 USD.
Каков объем торгов TRASHY?
Объем торгов за последние 24 часа для TRASHY составляет -- USD.
Вырастет ли TRASHY в цене в этом году?
TRASHY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRASHY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.