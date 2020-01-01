Токеномика Tradiecoin (TRADIECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Tradiecoin (TRADIECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tradiecoin (TRADIECOIN) a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Официальный сайт: http://www.Tradiecoinmeme.com Whitepaper: http://www.Tradiecoinmeme.com Купить TRADIECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Tradiecoin (TRADIECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradiecoin (TRADIECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 477,27K $ 477,27K $ 477,27K Общее предложение: $ 977,42M $ 977,42M $ 977,42M Оборотное предложение: $ 977,42M $ 977,42M $ 977,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 477,27K $ 477,27K $ 477,27K Исторический максимум: $ 0,00122458 $ 0,00122458 $ 0,00122458 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004883 $ 0,0004883 $ 0,0004883 Узнайте больше о цене Tradiecoin (TRADIECOIN)

Токеномика Tradiecoin (TRADIECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tradiecoin (TRADIECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRADIECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRADIECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRADIECOIN, изучите текущую цену TRADIECOIN!

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