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Текущая цена Tradable North America PoS Lender SSTN сегодня составляет 1 USD. Рыночная капитализация PC0000019 составляет 62,500,000 USD. Отслеживайте обновления цен PC0000019 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Tradable North America PoS Lender SSTN сегодня составляет 1 USD. Рыночная капитализация PC0000019 составляет 62,500,000 USD. Отслеживайте обновления цен PC0000019 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Не в листинге

Текущая цена 1 PC0000019 в USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:21:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Tradable North America PoS Lender SSTN

Текущая цена Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) сегодня составляет $ 1.0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PC0000019 на USD составляет $ 1.0 за PC0000019.

На данный момент Tradable North America PoS Lender SSTN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 62,500,000, при оборотном предложении 62.50M PC0000019. В течение последних 24 часов, PC0000019 торговался в диапазоне от $ 1.0 (минимум) до $ 1.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.0, тогда как исторический минимум составил $ 1.0.

В краткосрочной перспективе PC0000019 изменился на 0.00% за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0.00.

Рыночная информация Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

$ 62.50M
$ 62.50M$ 62.50M

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$ 0.00$ 0.00

$ 62.50M
$ 62.50M$ 62.50M

62.50M
62.50M 62.50M

62,500,000.0
62,500,000.0 62,500,000.0

Текущая рыночная капитализация Tradable North America PoS Lender SSTN составляет $ 62.50M, при 24-часовом объеме торгов $ 0.00. Циркулируещее обращение PC0000019 составляет 62.50M, а общее предложение – 62500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 62.50M.

История цен Tradable North America PoS Lender SSTN в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
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Мин 24Ч
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$ 1.0$ 1.0
Макс 24Ч

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История цен Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) в USD

За сегодня изменение цены Tradable North America PoS Lender SSTN на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Tradable North America PoS Lender SSTN на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Tradable North America PoS Lender SSTN на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 90 дней изменение цены Tradable North America PoS Lender SSTN на USD составило $ 0.0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0.00.00%
30 дней$ 0.00000000000.00%
60 дней$ 0.00000000000.00%
90 дней$ 0.00.00%

Прогноз цены Tradable North America PoS Lender SSTN

Прогноз цены Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PC0000019 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Tradable North America PoS Lender SSTN потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Официальный веб-сайт

Категория :

Real World Assets (RWA)Tradable Ecosystem

О Tradable North America PoS Lender SSTN

Какова текущая цена Tradable North America PoS Lender SSTN?

Tradable North America PoS Lender SSTN торгуется по цене ₽74.81762865920000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.0%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Tradable North America PoS Lender SSTN составляет ₽74.81762865920000, тогда как ATL — ₽74.81762865920000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PC0000019?

Рыночная капитализация составляет ₽4676101791.2000000000000, что ставит актив на 364-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Tradable North America PoS Lender SSTN на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PC0000019.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 62500000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Tradable North America PoS Lender SSTN?

Tradable North America PoS Lender SSTN входит в классификацию ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PC0000019?

Работа в сети -- позволяет PC0000019 использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:21:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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