Какова текущая цена Tradable NA Legal Receivables SSL?

Tradable NA Legal Receivables SSL торгуется по цене ₽74.81762865920000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.0%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Tradable NA Legal Receivables SSL составляет ₽74.81762865920000, тогда как ATL — ₽74.8175538415713408000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PC0000081?

Рыночная капитализация составляет ₽3998506210.9562295040000, что ставит актив на 411-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Tradable NA Legal Receivables SSL на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PC0000081.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 53443370.25041 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Tradable NA Legal Receivables SSL?

Tradable NA Legal Receivables SSL входит в классификацию ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PC0000081?

Работа в сети -- позволяет PC0000081 использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.