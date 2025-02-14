Логотип ToxicDeer Finance

Цена ToxicDeer Finance (DEER)

USD

График цены ToxicDeer Finance (DEER) в реальном времени

$0.02975766
$0.02975766$0.02975766
0.00%(1D)

Цена ToxicDeer Finance (DEER) сегодня

Текущая цена ToxicDeer Finance (DEER) сегодня составляет 0.02975766 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DEER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ToxicDeer Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.87 USD
- Изменение цены ToxicDeer Finance в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене DEER к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах DEER.

Ценовые показатели ToxicDeer Finance (DEER) - USD

За сегодня изменение цены ToxicDeer Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ToxicDeer Finance на USD составило $ -0.0005890945.
За последние 60 дней изменение цены ToxicDeer Finance на USD составило $ -0.0013171454.
За последние 90 дней изменение цены ToxicDeer Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0005890945-1.97%
60 дней$ -0.0013171454-4.42%
90 дней$ 0--

Анализ цен ToxicDeer Finance (DEER)

Ознакомьтесь с последним анализом цен ToxicDeer Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.069
$ 1.069$ 1.069

--

--

-0.43%

Рыночная информация ToxicDeer Finance (DEER)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.87
$ 3.87$ 3.87

0.00
0.00 0.00

Что такое ToxicDeer Finance (DEER)

ToxicDeer Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to USDC on Cronos chain. Inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: ToxicDeer, Deer is an algorithmic stablecoin pegged to the price of 1 USDC via seigniorage.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ToxicDeer Finance (DEER)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ToxicDeer Finance (DEER)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

DEER на местную валюту

1 DEER к AUD
A$0.0470171028
1 DEER к GBP
0.0235085514
1 DEER к EUR
0.028269777
1 DEER к USD
$0.02975766
1 DEER к MYR
RM0.1321240104
1 DEER к TRY
1.077227292
1 DEER к JPY
¥4.549946214
1 DEER к RUB
2.66331057
1 DEER к INR
2.5832624646
1 DEER к IDR
Rp487.8304137504
1 DEER к PHP
1.7232660906
1 DEER к EGP
￡E.1.5063327492
1 DEER к BRL
R$0.1714041216
1 DEER к CAD
C$0.0419583006
1 DEER к BDT
3.5959156344
1 DEER к NGN
44.68112649
1 DEER к UAH
1.2432750348
1 DEER к VES
Bs1.81521726
1 DEER к PKR
Rs8.3166708168
1 DEER к KZT
14.886269415
1 DEER к THB
฿1.0025355654
1 DEER к TWD
NT$0.9751585182
1 DEER к CHF
Fr0.026781894
1 DEER к HKD
HK$0.2315145948
1 DEER к MAD
.د.م0.2957911404