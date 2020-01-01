Токеномика Torum (XTM) Откройте для себя ключевую информацию о Torum (XTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Torum (XTM) Torum V2 is a dedicated SocialFi application for NFT owners, creators, and artists to connect and create Web3 identities through 3D AR NFT face filters. The Torum V2 application elevate the traditional limitations of NFT as PFPs by transforming NFTs into ready-to-use face filters, enabling the Web3 community to craft stories and narratives with their NFTs. Torum V2 empowers NFT creators to express themselves freely with unique, digital, and pseudonymous identities. The application enhances the narrative, storytelling, and mindshare of NFT collections, allowing creators to establish deeper and more engaging connections within the Web3 space. Официальный сайт: https://www.torum.com/ Whitepaper: https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1 Купить XTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Torum (XTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Torum (XTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Общее предложение: $ 797,65M $ 797,65M $ 797,65M Оборотное предложение: $ 197,89M $ 197,89M $ 197,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,42M $ 7,42M $ 7,42M Исторический максимум: $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 Исторический минимум: $ 0,00017517 $ 0,00017517 $ 0,00017517 Текущая цена: $ 0,00905658 $ 0,00905658 $ 0,00905658 Узнайте больше о цене Torum (XTM)

Токеномика Torum (XTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Torum (XTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XTM, изучите текущую цену XTM!

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