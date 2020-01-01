Токеномика TOKPIE (TKP)

Токеномика TOKPIE (TKP)

Откройте для себя ключевую информацию о TOKPIE (TKP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

Официальный сайт:
https://tokpie.io

Токеномика и анализ цен TOKPIE (TKP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOKPIE (TKP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,98M
$ 42,98M$ 42,98M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 79,29M
$ 79,29M$ 79,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,20M
$ 54,20M$ 54,20M
Исторический максимум:
$ 0,894523
$ 0,894523$ 0,894523
Исторический минимум:
$ 0,00005705
$ 0,00005705$ 0,00005705
Текущая цена:
$ 0,541696
$ 0,541696$ 0,541696

Токеномика TOKPIE (TKP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TOKPIE (TKP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TKP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TKP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKP, изучите текущую цену TKP!

Прогноз цены TKP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.