Токеномика TOKPIE (TKP) Откройте для себя ключевую информацию о TOKPIE (TKP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOKPIE (TKP) TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Официальный сайт: https://tokpie.io Купить TKP сейчас!

Токеномика и анализ цен TOKPIE (TKP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOKPIE (TKP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,98M $ 42,98M $ 42,98M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 79,29M $ 79,29M $ 79,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,20M $ 54,20M $ 54,20M Исторический максимум: $ 0,894523 $ 0,894523 $ 0,894523 Исторический минимум: $ 0,00005705 $ 0,00005705 $ 0,00005705 Текущая цена: $ 0,541696 $ 0,541696 $ 0,541696 Узнайте больше о цене TOKPIE (TKP)

Токеномика TOKPIE (TKP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOKPIE (TKP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TKP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TKP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TKP, изучите текущую цену TKP!

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