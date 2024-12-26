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Цена Token7007 (7007)

USD

График цены Token7007 (7007) в реальном времени

$0.03516602
$0.03516602$0.03516602
+6.50%(1D)

Цена Token7007 (7007) сегодня

Текущая цена Token7007 (7007) сегодня составляет 0.03516602 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.35M USD. Цена 7007 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Token7007:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 89.13K USD
- Изменение цены Token7007 в течение дня составляет +6.52%
- Оборотное предложение составляет 95.28M USD

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Ценовые показатели Token7007 (7007) - USD

За сегодня изменение цены Token7007 на USD составило $ +0.00215123.
За последние 30 дней изменение цены Token7007 на USD составило $ -0.0106447226.
За последние 60 дней изменение цены Token7007 на USD составило $ -0.0178733476.
За последние 90 дней изменение цены Token7007 на USD составило $ -0.04601976135031378.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00215123+6.52%
30 дней$ -0.0106447226-30.26%
60 дней$ -0.0178733476-50.82%
90 дней$ -0.04601976135031378-56.68%

Анализ цен Token7007 (7007)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Token7007: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.03233747
$ 0.03233747$ 0.03233747

$ 0.03570468
$ 0.03570468$ 0.03570468

$ 0.103882
$ 0.103882$ 0.103882

-0.14%

+6.52%

+5.37%

Рыночная информация Token7007 (7007)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

$ 89.13K
$ 89.13K$ 89.13K

95.28M
95.28M 95.28M

Что такое Token7007 (7007)

The 7007 Protocol is a pioneering initiative in the AI-generated content (AIGC) space, designed to establish a secure and transparent framework for creating, managing, and trading AI-generated assets. As one of the first projects to launch under the ƒ(A.I.)ℝ initiative, powered by the ORA Protocol, the 7007 Protocol leverages advanced verification techniques, including Optimistic Machine Learning (opML), to ensure authenticity and ownership of digital assets.

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Источник Token7007 (7007)

Официальный веб-сайт

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7007 на местную валюту

1 7007 к AUD
A$0.056265632
1 7007 к GBP
0.0277811558
1 7007 к EUR
0.033407719
1 7007 к USD
$0.03516602
1 7007 к MYR
RM0.1575437696
1 7007 к TRY
1.2385472244
1 7007 к JPY
¥5.5291533246
1 7007 к RUB
3.5035905726
1 7007 к INR
3.0035297682
1 7007 к IDR
Rp567.1937915606
1 7007 к PHP
2.0628387332
1 7007 к EGP
￡E.1.7850271752
1 7007 к BRL
R$0.2211942658
1 7007 к CAD
C$0.0506390688
1 7007 к BDT
4.195306186
1 7007 к NGN
54.3522488518
1 7007 к UAH
1.4720495972
1 7007 к VES
Bs1.79346702
1 7007 к PKR
Rs9.7736919386
1 7007 к KZT
18.1924371266
1 7007 к THB
฿1.1966996606
1 7007 к TWD
NT$1.1488738734
1 7007 к CHF
Fr0.0309460976
1 7007 к HKD
HK$0.2739432958
1 7007 к MAD
.د.م0.3537701612