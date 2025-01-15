Цена Thug Life (THUG)
Текущая цена Thug Life (THUG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена THUG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Thug Life:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.54 USD
- Изменение цены Thug Life в течение дня составляет -0.14%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Thug Life на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Thug Life на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Thug Life на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Thug Life на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.14%
|30 дней
|$ 0
|-46.28%
|60 дней
|$ 0
|-41.89%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Thug Life: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.35%
-0.14%
-21.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Thug Life Token (THUG) The baller's meme coin. Get gangsta in this market and pimp out your money game. What makes your project unique? $THUG ain't just a token; it's a movement fueled by humor, brotherhood, and the struggle of hustlin' in this crypto game. Rollin' with meme wizards and crypto fanatics, $THUG represents the tough love of the internet: resilience, comedy, and trolling. Playin’ can make you rich, even if you bought the top. Join the $THUG movement, get that FOMO, turn screw-ups into profits. We turn past losses into future wins. Thug Life is the new come-up, homie! History of your project. $THUG got played at the peak, huh? Your favorite influencer played you for a fool, used you as a cashout tool, leaving your bags worthless while they caked up. We feel your pain, man, and we got your back.
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