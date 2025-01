Что такое Thorecoin (THR)

Thorecoin transparently offers investors no value.THR represents a basket of top-traded high-demand coins Simply put, it’s a Basket of Multiple cryptocurrencies in which you can invest by buying tokens, without the need to buy each cryptocurrency separately. It’s an opportunity to easily participate in the growth of cryptocurrencies. It’s a simple and comprehensible solution. You need to monitor only one price – the price of the #THR Token By buying a Token, you get a share in this portfolio, THR token is traded as any other coin 24/7. Simply and quickly.Few investors, few investors means few transactions & Lot of Inhouse GAIN is Single Point Agenda

Источник Thorecoin (THR) Официальный веб-сайт