Токеномика TheTrumpToken (GREAT) Откройте для себя ключевую информацию о TheTrumpToken (GREAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TheTrumpToken (GREAT) TheTrumpToken is a revolutionary political cryptocurrency designed to support Donald J. Trump’s reelection and conservative causes. With a fixed supply of 21 million tokens, it merges the principles of Bitcoin with Solana’s cutting-edge technology, ensuring rapid, secure transactions at low cost. Positioned as "America’s Cryptocurrency" and trading under the symbol “GREAT”, TheTrumpToken aims to engage a vast, politically active user base, including Trump supporters and the global conservative community. Offering scarcity-driven value, and a global decentralized political advocacy platform, it captures the enthusiasm of millions set to reshape the political funding landscape worldwide. Официальный сайт: https://thetrumptoken.com Купить GREAT сейчас!

Токеномика и анализ цен TheTrumpToken (GREAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TheTrumpToken (GREAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199.33M $ 199.33M $ 199.33M Исторический максимум: $ 10.6 $ 10.6 $ 10.6 Исторический минимум: $ 0.824774 $ 0.824774 $ 0.824774 Текущая цена: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Узнайте больше о цене TheTrumpToken (GREAT)

Токеномика TheTrumpToken (GREAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TheTrumpToken (GREAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GREAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GREAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GREAT, изучите текущую цену GREAT!

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