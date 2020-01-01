Токеномика TheTrumpToken (GREAT)

Токеномика TheTrumpToken (GREAT)

Откройте для себя ключевую информацию о TheTrumpToken (GREAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TheTrumpToken (GREAT)

TheTrumpToken is a revolutionary political cryptocurrency designed to support Donald J. Trump’s reelection and conservative causes. With a fixed supply of 21 million tokens, it merges the principles of Bitcoin with Solana’s cutting-edge technology, ensuring rapid, secure transactions at low cost. Positioned as "America’s Cryptocurrency" and trading under the symbol “GREAT”, TheTrumpToken aims to engage a vast, politically active user base, including Trump supporters and the global conservative community. Offering scarcity-driven value, and a global decentralized political advocacy platform, it captures the enthusiasm of millions set to reshape the political funding landscape worldwide.

Официальный сайт:
https://thetrumptoken.com

Токеномика и анализ цен TheTrumpToken (GREAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TheTrumpToken (GREAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 199.33M
$ 199.33M$ 199.33M
Исторический максимум:
$ 10.6
$ 10.6$ 10.6
Исторический минимум:
$ 0.824774
$ 0.824774$ 0.824774
Текущая цена:
$ 9.5
$ 9.5$ 9.5

Токеномика TheTrumpToken (GREAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TheTrumpToken (GREAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GREAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GREAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GREAT, изучите текущую цену GREAT!

Прогноз цены GREAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.